Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, vine in Romania saptamana viitoare pentru a participa la a XXI-a ediție a Universitații de Vara de la Baile Tușnad, eveniment reluat dupa doi ani de pandemie. Evenimentul este organizat de Fundația Pro Minoritate de la Budapesta și Consiliul Tineretului Maghiar din Romania, in parteneriat cu Consiliul Național Maghiar din Transilvania, și este programat sa se desfașoare in perioada 19-24 iulie, potrivit Fanatik. Participarea la eveniment nu este o premiera pentru prim-ministrul Ungariei, care figura pe lista invitaților chiar și in vremea in care era in opoziția…