Pentru unii pensia vine mai devreme cu doi ani. Care sunt localitățile unde se aplică noua lege Romanii din mai multe județe beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani fara penalizare, potrivit noilor reglementari. Pentru a beneficia de noile facilitati, persoanele trebuie sa fi locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluare si pe o raza de 8 km in jurul acestor localitati. Acestea au fost stabilite prin Legea nr. 161/2022 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice care a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 527 din 27 mai 2022 si care a intrat deja in vigoare, potrivit Mediafax.

Sursa articol si foto: puterea.ro

