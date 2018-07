Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca suntem in plin roman orwelian, avand ca protagonist pe Donald Tom – javra sefa, pe “Pistol de apa” Eduard, culmea si comisar de politie (cand va fi chemat la “Varta” adica la iPJ? Sau e lasat sa se compromita de tot?)si pe nimeni altul decat consilierul local al PNL Buzau – “Bebe” Ionescu.…

- Revolta in Pecica. Locuitorii orasului arata cu degetul inspre politistii locali si ii acuza pe acestia de abuz, dupa ce oamenii in uniforma taie amenzi peste amenzi pentru ca iarba din fata caselor nu este taiata. Pecicanii au dezbatut problema pe un site de socializare, acuzand faptul ca politistii…

- Acuzații de fals și uz de fals in Primaria Buzau. Un proiect de hotarare ce vizeaza introducerea de probe sportive pentru polițiștii locali a fost modificat dupa ce consilierii locali și-au dat votul și l-au aprobat. Proiectul a fost propus de catre consilierul Constantin Ionescu și presupune ca polițiștii…

- Simtul civic pare ca lipseste cu desavarsire pe litoral! Turistii arunca gunoaiele peste tot pe plaja sau prefera sa stea cu ele langa sezlong, in loc sa se deplaseze pana la cosul de gunoi. Insa, daca isi vor pastra acest obicei prost, s-ar putea sa plateasca niste amenzi consistente. Se ocupa de asta…

- O caprioara din padurea Crang, ajunsa luni noaptea pe strazile municipiului Buzau, a fost salvata marti de politistii locali dupa ce a fost lovita de un autoturism, au informat reprezentantii Politiei Locale. "Era grav lovita, ii curgea sange din nas si avea rani la gat", a declarat, pentru…

- La sfarșitul saptamanii trecute, in Complexul Comercial Bazar din municipiul Suceava, a avut loc o actiune pentru verificarea respectarii prevederilor art.3 alin.1 din Legea 15/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor…

- Soferii galatenii care si-au parcat masinile de capul lor prin oras au fost usurati la buzunare de politistii locali galateni. Peste 2.200 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 160.000 de lei si 875 de puncte de penalizare, au aplicat politistii locali, in perioada februarie - mai, in cadrul…

- Polițiștii locali din Buzau vor trece prin testari fizice obligatorii dupa ce consilierii locali municipali au aprobat, astazi, un proiect de hotarare in acest sens. Propunerea a plecat de la consilierul PNL Constantin Ionescu, dar a fost completata cu un amendament propus de viceprimarul Ionuț Apostu,…