- Agentia rusa Tass a informat ca sediul central al flotei rusesti din Marea Neagra a fost tinta unui atac cu drone, soldat cu cinci raniti. Purtatorul de cuvant al administratiei militare Odesa, Serhii Bratciuk, numeste informatia drept o provocare a rusilor.

- Pentru prima data, armata ucraineana va avea o uniforma militara doar pentru femei. Ideea a aparut dupa numeroasele solicitari din partea femeilor care acum lupta pe front. In prezent, femeile trebuie sa-și ajusteze uniformele barbaților ceea ce este foarte incomod. Armata ucraineana are, in prezent,…

- Pentagonul respinge scenariul potrivit caruia retragerea rușilor de pe Insula Șerpilor ar reprezenta un gest de bunavoința, menit sa permita transportul cerealelor ucrainene. Potrivit oficialilor SUA, urainenii au pus cu succes o presiune considerabila asupra rușilor, inclusiv folosind rachetele Harpoon…

- Armata ucraineana a anunțat ca a bombardat din nou Insula Șerpilor și a provocat serioase pagube la instalațiile militare rusești, inclusiv distrugerea sistemului de aparare antiaeriana, scrie site-ul saptamanalului Novoe Vremia , care preia un video publicat de oficiali militari ucraineni. Forțele…

- Armata ucraineana a dat mai multe lovituri forțelor ruse de pe Insula Șerpilor, iar operațiunea militara continua, a fost anunțat intr-o emisiune la televiziunea Rada de șeful centrului de presa al forțelor de securitate și aparare ale comandamentului operațional Sud, Natalia Gumeniuk, citata de saptamanalul…

- Un student vinde oportunitatea de a scrie mesaje personalizate pe obuzele pe care soldații ucraineni le trag in trupele rusești. Anton Sokolenko, un student de 22 de ani, din Cerkasi, centrul Ucrainei, a declarat pentru Business Insider ca a strans mii de dolari pentru a sprijini trupele prin coaterea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut, marti seara, compatriotilor sai sa "reziste" in Donbas, regiunea din estul Ucrainei considerata de el "vitala" si de care va depinde viitorul razboiului dus de Moscova contra Kievului, conform AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…