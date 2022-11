Pentru un pumn de voturi La noua luni de la declansare, razboiul din Ucraina produce in continuare rani si in Republica Moldova, o tara pomenita in fata unor crize umanitare, energetice si economice fara precedent. La inceput, in primele luni ale razboiului, Chisinaul a trebuit sa gestioneze un val gigantic de refugiati ucraineni, sute de mii de oameni fugind din calea mortii trimise de Putin. „Tara mica, dar cu inima mare", Republica Moldova a reusit sa gaseasca un adapost pentru fiecare suflet aflat in nevoie, tot acest efort generand insa costuri imense pentru un stat si asa subrezit de saracia mostenita de la regimurile… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aflu din presa ucraineana ca premiera de la Chișinau Natalia Gavrilița ar fi spus ca urmeaza sa fie secretizate toate informațiille care țin de alimentarea cu energie electrica a Republicii Moldova. Secretizarea asta ar fi facuta la cererea Kievului pentru a nu permite Rusiei sa-și evalueze efectele…

- Romania asigura Republicii Moldova in acest moment peste 90% din necesarul de consum de energie electrica, a declarat ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu, la Digi 24, potrivit Agerpres. „Situatia este grava, pentru ca in acest moment Republica Moldova are o situatie energetica foarte complicata,…

- Scenariul sumbru prevazut inca la inceputul crizei energetice trebuie depașit cu mai puține consecințe negative, iar ajutorul nostru numarul unu este Romania, susține analistul politic Ion Tabarța. El constata, in cadrul emisiunii Ora de varf, de la Radio Chișinau, ca Republica Moldova trece in acest…

- Deficitul de curent electric al Republicii Moldova este acoperit de Romania in baza unor contracte de avarie. Potrivit analistului economic Veaceslav Ionița, suportul oferit de Guvernul Romaniei prin subvenționarea prețului la energie electrica se ridica la 7 milioane Euro lunar și va constitui cel…

- Rusia nu recunoaște ca rachetele sale au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova . Din contra, rușii cer Chișinaului confirmarea ca aceasta survolare a avut loc, despre aceasta spune ministrul apararii, Anatolie Nosatii. Potrivit oficialului, in prezent, se lucreaza la modificarea legislației…

- Dupa ce Ucraina a oprit exporturile de electricitate din cauza bombardamentelor rusești, guvernul a decis: producatorii de energie din Romania, obligați sa vanda energie electrica la preț redus Republicii Moldova.

- Andrei Spinu declara ca o parte dintre aceste rachete care au lovit infrastructura energetica ucraineana au cauzat oprirea exportului de electricitate catre Uniunea Europeana și Republica Moldova. Potrivit lui Spinu, țara noastra este direct afectata de bombardamentele teroriste rusești asupra Ucrainei,…

- Potrivit comunicatului de presa al Guvernului, in contextul in care Romania ramane cel mai important avocat al aderarii Republicii Moldova la Uniunea Europeana, premierul a transmis disponibilitatea Guvernului de a oferi intregul sprijin pentru a gestiona procesul de aderare la Uniunea Europeana, inclusiv…