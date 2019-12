Stiri pe aceeasi tema

- Ion Ștefan a declarat, vineri , ca plațile pentru Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) vor incepe in cursul aestei zilei. Ministrul Dezvoltarii a precizat ca pentru un ordin de plata este nevoie de 14 semnaturi, ceea ce este "un lucru stupefiant", conform Mediafax.Citește și: Decizie…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a anuntat, vineri, la inceputul sedintei de Guvern, ca se vor face primele plati pe Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL). "Incepand de astazi vom face plati PNDL, primele plati vor fi realizate astazi",…

- …s-au verificat 1.200 de cereri, in valoare de 740 milioane lei și s-au gasit neconformitați la 27 solicitari de plata de peste 19 milioane lei, iar alte 20 de cereri la plata au fost retrase, pentru o valoare de aproape 13 milioane lei. Ion Ștefan, ministrul Dezvoltarii, in Guvernul Orban, in debutul…

- Deputatul PNL Ion Stefan, propus in Guvernul Orban pentru Ministerul Dezvoltarii, a candidat la alegerile locale din 2016 pentru functia de primar al municipiului Focsani. La o ora dupa inchiderea urnelor de vot, Ion Stefan a convocat o conferinta de presa in care a anuntat, triumfator, ca a castigat…

- "Normal, cu siguranta! (...) "Veti vedea luni", a raspuns prim-ministrul desemnat, intrebat daca, potrivit propriilor calcule, Guvernul pe care l-a propus ''va supravietui'' votului Parlamentului si care este numarul de voturi pe care se bazeaza. Citeste si: Ion Stefan, propus la Ministerul…

- ​Prim-ministrul desemnat, Ludovic Orban, i-a criticat, miercuri pe parlamentarii PSD care au dat aviz negativ în comisiile de specialitate pentru 3 miniștri propuși, el aratând ca în alte cazuri senatorii și deputații au acceptat și miniștri analfabeți funcționali. „Acești…

- Ion Ștefan, propus pentru funcția de ministru al Dezvoltarii în Guvernul Orban a afirmat, luni, dupa ce a fost acuzat ca nu și-a platit impozitul la casa, ca a greșit și va remedia aceasta situație, însa vrea ca și „baronul PSD” Marian Oprișan sa își treaca toate bunurile…

- "Am incredere in candidatii de ministri. Sunt oameni bine pregatiti, oameni integri, care cunosc situatia existenta in fiecare domeniu, care pot sa raspunda la orice fel de intrebare pusa din partea parlamentarilor din comisiile de specialitate care vor fi audiati. (...) Probabil o sa fie un vot…