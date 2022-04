Stiri pe aceeasi tema

- Șeful statului major al SUA, generalul Mark Milley, spune ca lumea devine din ce in ce mai instabila și ca „potențialul unui conflict internațional semnificativ crește, nu scade”, potrivit CNN. Milley și secretarul Apararii, Lloyd Austin, au vorbit in fața Comisiei pentru Servicii Armate a Camerei Reprezentanților…

- SUA trimit in Ucraina 100 de drone ucigase numite Switchblade, in cadrul unui pachet urias de arme aprobat de presedintele Joe Biden la inceputul acestei luni, au confirmat miercuri oficialii americani, transmite CNBC. Celeste Wallander, secretarul adjunct al Apararii pentru afaceri de securitate…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, va efectua in aceasta saptamana o vizita in Slovacia in cadrul careia, potrivit premierului slovac Eduard Heger, va discuta probabil si despre posibilitatea de trimitere a sistemului de aparare antiaeriana S-300 al Bratislavei, de productie sovietica,…

- Forțele armate ucrainene și separatiștii pro-ruși se acuza reciproc pentru deschiderea focului și incalcarea acordurilor de Minsk. Separatistii din estul Ucrainei, care sunt sprijiniti de Rusia, au anuntat joi ca armata ucraineana a deschis focul pe teritoriul controlat de ei, de patru ori in ultimele…

- Președintele Joe Biden va cere Congresului un buget de Aparare de peste 770 de miliarde de dolari pentru urmatorul an fiscal, in cadrul unui efort al Pentagonului de a moderniza armata, au indicat pentru Reuters 3 surse familiare cu negocierile.

- „Acest lucru ar avea un impact semnificativ și ar duce la o pierdere semnificativa de vieți omenești”, a transmis vineri, șeful Statului Major al SUA, generalul Mark Milley, in timpul unei conferințe de presa de la Pentagon in care a vorbit despre ce s-ar intampla daca Rusia ar invada Ucraina, noteaza…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a reafirmat joi angajamentul Statelor Unite de a furniza "asistenta defensiva" armatei ucrainene, in contextul in care discutiile dintre Rusia si occidentali nu au reusit sa reduca tensiunea de la frontierele Ucrainei, noteaza AFP. In cursul unei…

- Reducerea riscurilor in zona frontierei dintre Rusia si Ucraina a constituit subiectul central al discutiei telefonice purtate joi de ministrul american al apararii, Lloyd Austin, cu omologul sau rus, Serghei Soigu, a indicat Pentagonul, intr-o scurta declaratie, citata de Reuters. 'Suntem…