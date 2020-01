Pentru Turcia, planul Trump este "născut mort" Turcia a apreciat ca planul de pace propus de presedintele american, Donald Trump, pentru a rezolva conflictul israeliano-palestinian este "nascut mort", considerand ca este un "plan de ocupatie" destinat sa distruga orice speranta in solutia cu doua state, noteaza AFP. "Pretinsul plan de pace al Statelor Unite este nascut mort", a declarat ministerul turc de externe intr-un comunicat. "Este un plan de ocupatie urmarind sa ucida o solutie cu doua state si sa obtina prin forta teritorii palestiniene, a adaugat el. "Poporul palestinian si pamantul sau nu pot fi cumparate", se mai afirma in document.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Planul prezentat marti de presedintele american, Donald Trump, este "un important punct de pornire pentru revenirea la masa negocierilor", au apreciat Emiratele Arabe Unite (EAU), salutand aceasta "initiativa serioasa", noteaza AFP. "Emiratele Arabe Unite apreciaza eforturile constante ale Statelor…

- Israelul, care este pregatit sa negocieze ”în patru ani” o soluție cu doua state” cu palestinienii, va putea sa anexeze fara întârziere coloniile din Cisiordania, a declarat mați ambasadorul Statelor Unite la Ierusalim, relateaza AFP. ”Israel nu trebuie…

- Presedintele american Donald Trump si-a dezvaluit, marti seara, la Casa Alba, mult asteptatul „plan de pace” privind Orientul Mijlociu, avandu-l alaturi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu.

- Presedintele american Donald Trump si-a dezvaluit, marti seara, la Casa Alba, mult asteptatul „plan de pace” privind Orientul Mijlociu, avandu-l alaturi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a prezentat, marti, planul de pace elaborat de Casa Alba pentru rezolvarea conflictului israelo-palestinian, pledand pentru o solutie prin coexistenta a doua state, cu orasul Ierusalim "capitala nedivizata" a Israelului."Astazi, Israelul face un pas major spre…

- Planul de pace american in Orientul Mijlociu pe care Donald Trump urmeaza sa-l dezvaluie marti autorizeaza in fapt Guvernul israelian sa instaureze un regim de apartheid, denunta reprezentanta diplomatica a Autoritatii Palestiniene (AP) in Marea Britanie, relateaza Reuters potrivit news.ro.”Aceasta…

- Donald Trump isi dezvaluie marti planul de pace in Orientul Mijlociu, salutat drept ”istoric” de Israel, dar care are putine sanse de succes atat timp cat este respins in avans si cu forta de catre palestinieni, relateaza AFP.Dupa mai bine de doi ani de munca discreta si mai multe amanari,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca urmeaza sa-si dezvaluie planul vizand sa puna capat cpnflictului israeliano-palestinian inainte de vizita de saptamana viitoare la Washington a premierului israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu si a rivalului acestuia Benny Gantz, relateaza AFP.