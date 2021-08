Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii aradeni au reținut trei tineri din județul Timiș, banuiți de comiterea mai multor furturi de catalizatoare de pe raza județului Arad. Din cercetari a reieșit ca, in perioada 28 aprilie – 07 iunie, cei 3 tineri cu varste cuprinse intre 17 și 19 ani, ar fi furat pe timpul nopții, prin taiere,…

- Marcaje rutiere noi, pentru imbunatațirea siguranței circulației la trecerile de calea ferata, au fost efectuare pe DN 68A, la Faget, și pe DN 59B, la Cruceni, in judetul Timiș. The post Marcaje rutiere noi, pe mai multe sosele din judetul Timis appeared first on Renasterea banateana .

- ISU Timiș a fost solicitat, vineri, la ora 09:07 sa intervina la un incendiu produs la o biserica din județul Timiș, in localitatea Sacoșu Turcesc. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul... The post O biserica din județul Timiș a fost cuprinsa de incendiu appeared first on Renasterea banateana…

- Polițiștii Orașului Sannicolau Mare au reținut pentru 24 de ore, un tanar, banuit de comiterea unei talharii. Cel in cauza a fost introdus in arestul I.P.J. Timiș. The post I-a furat unui om de 77 de ani, din județul Timiș, toți banii apoi l-a batut. Talharul a fost prins appeared first on Renasterea…

- Salvatorii au fost solicitați sa intervina la un accident rutier in care un microbuz s-a rasturnat, pe autostrada A1, la km 480. La fața locului s-au deplasat de urgența doua autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, 3 autosanitare SMURD ... The post Accident pe autostrada, in județul Timiș:…

- „ISU Giurgiu a fost solicitat pe timpul noptii de marti spre miercuri pentru a interveni pentru degajarea a trei copaci cazuti in localitatea Gogosari, pe DJ 504 A si care blocau traficul rutier, dar si pentru degajarea unui copac cazut in localitatea Zorile, care bloca DJ 412 A”, se arata intr-un comunicat…

- In weekend-ul urmator, sambata, 26.06.2021 – duminica 27.06.2021, in județul Timiș, se va desfașura maratonul de vaccinare 10 PENTRU SANATATE, in mediul rural, maraton in cadrul caruia echipele mobile de vaccinare se vor deplasa simultan in 10 localitați The post Maraton de vaccinare in mai multe localitați…

- Polițiștii Serviciului Rutier impreuna cu polițiștii din Sannicolau Mare au desfașurat o acțiune cu efective marite pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța rutiera, reducerea riscului rutier in randul participanților la trafic și combaterea ... The post Acțiune a polițiștilor in județul…