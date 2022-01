Pentru tot anul: Ce trebuie să faceți cu Agheasma Mare, apa sfințită la Bobotează Astazi, de Boboteaza, dupa dupa slujba de sfintire a apei, transformata in agheasma, fiecare credincios care a fost la biserica și-a luat apa sfintita in vasele de lemn sau de sticla cu care a venit de acasa. Conform traditiei, Agheasma Mare – apa sfințita la Boboteaza se pastreaza langa icoane, iar pana pe 13 ianuarie se bea cate o inghititura, in fiecare dimineata, pe nemancate si dupa rugaciune, iar apoi se stropeste intreaga casa, pentru sfintirea ei. Apa sfintita se pastreaza tot timpul anului si se stropeste casa in toate cele patru puncte cardinale, pentru indepartarea fortelor raului.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

