- Principalii dușmani ai Jocurilor Olimpice de Iarna, cât și ai sporturilor din acest anotimp sunt schimbarile climatice. Competiția programata sa înceapa la Beijing în luna februarie a acestui an ar putea folosi pâna la 100% apa tratata chimic pentru a produce zapada. Jocurile…

- Schimbarile climatice reprezinta o amenintare pentru Jocurile Olimpice de iarna si pentru viitorul sporturilor pe zapada, facand mult mai periculoase conditiile de derulare a competitiilor, au avertizat expertii intr-un raport publicat cu o saptamana inaintea startului JO 2022 de la Beijing, informeaza…

- Romania dorește sa organizeze ediția de iarna a Jocurilor Olimpice din 2028, a anunțat astazi Guvernul Romaniei. Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a marți, la Palatul Victoria, o intrevedere cu oficiali ai Comitetului Olimpic și Sportiv Roman. La intalnire au participat președintele COSR, Mihai Covaliu,…

- Raluca Stramaturaru, care participa in proba de sanie la Jocurile Olimpice de iarna, a explicat pentru GSP cum e sa te antrenezi sezon de sezon afara, cum a ajuns sa faca sanie in detrimentul fotbalului și ce așteptari are de la a 4-a ediție a Jocurilor la care participa. Din Germania, vocea Ralucai…

- Biletele pentru viitoarele Jocuri Olimpice si Paralimpice de iarna de la Beijing nu vor fi vandute publicului larg din cauza pandemiei de COVID-19, ci vor fi distribuite de autoritati, a anuntat luni Comitetul de organizare a competiției.

- Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, care vor fi organizate in una dintre cele mai secetoase regiuni din China, vor depinde aproape in totalitate de tunurile cu zapada artificiala, care provoaca nemultumirea organizatiilor pentru apararea mediului, informeaza AFP.

- Construirea podiumului de premiere pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice de Iarna de la Beijing (2022) a fost finalizata in districtul Chongli al orașului Zhangjiakou. Inspirat din probele sportive de zapada și silueta munților inzapeziți, spațiul va gazdui ceremoniile de premiere a 49 de probe olimpice…

- Administratia Biden inca analizeaza modul in care va aborda viitoarele Jocuri Olimpice de iarna de la Beijing. Nu este exclusa posibilitatea unui boicot diplomatic, insa nu s-a ajuns la o concluzie finala, au declarat marti oficiali familiarizati cu aceasta chestiune, informeaza CNN.