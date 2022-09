Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a spus, la inaugurarea santierului unei fabrici de semiconductori din Ohio, ca fabricarea acestor componente electronice din ce in ce mai sofisticate este o chestiune de „securitate nationala”, in special in fata ambitiilor Chinei.

Președintele american Joe Biden a declarat ca va participa la funeraliile reginei Elisabeta a II-a.

- Președintele american Joe Biden a cerut luni Rusiei și Chinei sa arate „buna-credința” și se implice in negocieri privind controlul armamentului nuclear, subliniind ca Moscova, in special, are datoria de a da dovada de responsabilitate dupa ce a invadat Ucraina. Liderul de la Casa Alba a afirmat ca…

- SUA au semnat vineri un nou ajutor militar suplimentar de 270 de milioane de dolari pentru Ucraina, care prevede inclusiv livrarea a patru noi sisteme de rachete de inalta precizie HIMARS, a anunțat Casa Alba, potrivit CNN și The Guardian . John Kirby, coordonatorul de comunicare al Consiliului Național…

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca „trebuie sa existe un orizont politic pentru poporul palestinian”, in pofida faptului ca in acest stadiu nu sunt intrunite conditiile pentru a relansa negocierile de pace israeliano-palestiniene.

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador intentioneaza sa discute cu omologul sau american Joe Biden despre situatia jurnalistului si fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, in timpul vizitei sale viitoare la Washington, care este de asteptat sa aiba loc in iulie.

SUA ar putea elimina unele tarife vamale impuse de Donald Trump produselor chinezesti. Președintele SUA, Joe Biden, intentioneaza sa discute subiectul cu președintele Chinei, Xi Jinping.

- Presedintele american Joe Biden a divulgat marti un plan occidental de a construi silozuri la frontierele Ucrainei, cu scopul de a inlesni exportul de cereale, fiind impiedicat la acest moment de blocada rusa la porturile de la Marea Neagra, care este pe punctul de a dezlantui o criza globala.