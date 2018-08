PENTRU SIGURANTA IN TRAFIC - RESPECTATI NORMELE RUTIERE!

Stiri pe aceeasi tema

- Conform polițiștilor, actiunea a vizat combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, conducerea cu viteza excesiva si depasirea limitelor legale de viteza. Astfel ca, in ultimele 24 de ore au fost aplicate 184 de sanctiuni…

- La data de 20 iulie a.c., polițiști din cadrul Biroului Ordine Publica Targu-Jiu au depistat in trafic un barbat de 41 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Targu-Jiu, fara a deține permis de conducere. In cauza s-a intocmit un dosar penal sub aspectul…

- Mai multi soferi din Bistrita-Nasaud au fost sanctionati, in acest week-end, de polițiști, pentru conducerea autovehiculelor neinmatriculate, conducerea sub influenta alcoolului, dar și fiindca s-au urcat la volan fara permis de conducere. Potrivit IPJ BN, la data de 29 iulie a.c., polițiștii Secției…

- Politia Romana a actionat pentru reducerea victimizarii din accidentele rutiere, produse pe fondul conducerii autovehiculelor sub influenta alcoolului sau a substantelor psihoactive.Actiunea de prevenire a accidentelor rutiere a facut parte din calendarul de activitati al politiilor rutiere europene…

- Politistii din Alba monitorizeaza in continuare traficul rutier pentru prevenirea accidentelor. Joi, patru barbati s-au ales cu dosare penale dupa ce au condus autovehicule fara permis sau sub influenta alcoolului. La Alba Iulia, un barbat avea 0,81 alcoolemie, la volan. Potrivit IPJ Alba, in 24 mai,…

- Polițiștii clujeni au efectuat, în acest sfârșit de saptamâna, cu ocazia Zilelor Clujului, o serie de controale în trafic.”La data de 19 mai a.c., politistii Biroului Rutier Cluj, au actionat pentru prevenirea accidentelor rutiere pe raza municipiului…

- Pentru reducerea riscului de implicare in evenimente rutiere nedorite, in zilele de 15 si 17 mai a.c., politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, impreuna cu politisti de la rutiera si cu luptatorii din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale au participat la intalniri…

- Politistii rutieri clujeni au desfașurat, în perioada 4 – 6 mai, la Cluj-Napoca, o acțiune pentru asigurarea unui climat de siguranta în traficul rutier, pentru prevenirea accidentelor rutiere.”În perioada 4 – 6 mai a.c., politistii Biroului Rutier…