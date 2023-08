Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ranita, sambata, pe DN 6 Drobeta Turnu-Severin - Orșova, la intrarea in localitatea Orșova, din județul Mehedinți, dupa impactul dintre doua motociclete și o mașina.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN6 Drobeta Turnu Severin - Orșova,…

- Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, a venit cu un comentariu pe cazul pacientei ruse de la SCR „Timofei Moșneaga”, amenințata „cu Kalașnikov” de catre un medic. „Și din nou tabere, acum pe cazul medicului care manifesta agresiv intoleranța pe criterii etnice și lingvistice in raport cu…

- Doua persoane au fost ranite, sambata dimineața, pe DN6 Drobeta Turnu Severin – Orșova, județul Mehedinți, dupa impactul dintre doua mașini. CITESTE SI Trafic restrictionat pe Transalpina, in weekend 09:21 25 Horoscopul zilei de 22 iulie 2023. Taurii se gandesc la vacanța 09:20 17 Haos la Nadlac:…

- Direcția de Sanatate Publica Gorj a sesizat Ministerul Sanatații in legatura cu situația pacientului de la Spitalul din Targu Carbunești, lasat neoperat. Cazul a fost prezentat de Gazeta de Sud, iar autoritațile sanitare au inceput verificari. Aurel Miruța, de 55 de ani, imobilizat in scaunul rulant,…

- Șantierul Naval din Drobeta-Turnu Severin a reintrat in galeria selecta a constructorilor europeni, care produc nave echipate complet. In ultimii 12 ani, șantierul de pe Dunare a livrat doar corpuri de nava, dar acum a lansat la apa un petrolier, Napoleon, realizat 100% in Mehedinți, noteaza stiri.tvr.ro.…

- Un barbat de 36 de ani și fiul sau de 10 ani au fost accidentați in aceasta seara de un tren de persoane in județul Mehedinți, informeaza Rador.Cei doi se deplasau intr-o zona periculoasa in apropierea caii ferate București - Timișoara. Ambii au fost transportați la Spitalul Județean din Drobeta…

- Un sofer a cazut cu masina intr-un santt de pe marginea drumului national 67 pe raza localitatii Malovat. „Doua echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului ISU Drobeta Turnu-Severin au intervenit cu o ambulanța SMURD și o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare la un accident rutier, produs…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a transmis, vineri, felicitari pentru politistii implicati in cazul de la Chiajna, apreciind ca misiunea a fost un succes. ”Oameni care merita tot respectul si aprecierea noastra”, a transmis Bode.