- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova anunta ca SC Hidro Prahova S.A. va intrerupe in data de 11.11.2020 distributia de apa potabila in comuna Bertea, intre orele 9:00 - 15:00, pentru efectuarea lucrarilor de montare a unui regulator de presiune pe rețeaua…

- Societatea HIDRO PRAHOVA SA anunța ca va intrerupe distribuția apei potabile in orașele Azuga si Busteni, in data de 11 noiembrie 2020, intre orele 09.00-17.00, pentru efectuarea lucrarilor programate de spalare-igienizare a rezervoarelor din Statia de tratare apa Azuga. Vor fi afectați abonații HIDRO…

- Societatea HIDRO PRAHOVA S.A. anunța ca va intrerupe distribuția apei potabile in comuna Draganești, satul Baraitaru, in perioada 20 octombrie 2020, ora 08:00 – 21 octombrie 2020, ora 08:00, pentru efectuarea lucrarilor programate de spalare-igienizare a rezervorului de apa potabila care alimenteaza…

- Violeta Stoica Incepand de ieri, in 29 de localitați prahovene in care incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 la mia de locuitori, trebuie respectate condițiile stabilite in cadrul ședinței de marți seara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. La Poienarii…

- Societatea HIDRO PRAHOVA S.A. anunta ca a decis sa opreasca furnizarea apei potabile in comuna Gherghița, in condițiile semnalarii unor deficiențe majore in privința debitului și a calitații apei distribuite in aceasta localitate. Pe fondul secetei din perioada de vara si al consumului ridicat,…

- Societatea CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de apa calda de consum, in data de 18.09.2020, intre orele 800 ÷ 1800, pentru eliminarea avariei aparute pe faleza raului Olanesti in dreptul bocului S1. Consumatorii racordati si afectati de aceasta oprire sunt cei de…

- Societatea HIDRO PRAHOVA SA anunța sistarea furnizarii apei potabile in orașele Azuga și Bușteni, in data de 14 septembrie 2020, in intervalul orar 12.00-15.00, pentru remedierea unui defect accidental la conducta de transport Azuga-Bușteni. Vor fi afectați abonații HIDRO PRAHOVA din orașul Azuga,…

- Societatea HIDRO PRAHOVA S.A. anunta oprirea distributiei apei potabile in comuna Alunis, in perioada 29 august -1 septembrie 2020, pentru remedierea efectelor unei avarii produse pe conducta de transport a sistemului microzonal Brebu – Alunis. In prezent, furnizarea apei pentru abonații din comuna…