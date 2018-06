Stiri pe aceeasi tema

- Portughezul Antonio Vitorino, fost ministru al apararii in tara sa si fost comisar european pentru justitie, a fost ales vineri director general al Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM), post ocupat de SUA de a crearea institutiei in 1951, cu o singura exceptie in anii 1960, informeaza…

- Candidatul controversat ales de presedintele american Donald Trump pentru a participa la alegerea directorului general al agentiei ONU pentru migratie a fost eliminat vineri, aceasta fiind o premiera in ultimele decenii pentru un american, relateaza AFP. La incheierea celui de-al treilea tur de scrutin,…

- Cerbul de Aur revine! Celebrul festival internațional care a umplut, ani la rand, pana la refuz Piata Sfatului din Brașov se organizeaza din nou, dupa 9 ani de absența. Cine dorește poate sa se inscrie deja, pana pe 11 iulie, pe site-ul oficial al evenimentului.

- Gina Haspel a depus luni juramantul, in prezenta lui Donald Trump, si a devenit, la varta de 61 de ani, prima femeie de la conducerea CIA, in cadrul careia lucreaza de peste 30 de ani, relateaza AFP.

- Donald Trump si-a exprimat luni sprijinul pentru Gina Haspel, care a fost numita la conducerea CIA si care urmeaza sa fie confirmata de Senat in aceasta functie, dupa ce presa a relatat ca aceasta intentiona sa-si retraga candidatura, relateaza AFP. Gina Haspel urmeaza sa fie audiata miercuri de Senat…

- Arabia Saudita anunta ca este pregatita sa trimita trupe in Siria. ”Suntem in discutii cu Statele Unite si am astfel de discutii inca de la inceputul crizei siriene in 2011 in legatura cu trimiterea de trupe in Siria”, a afirmat ministrul de Externe al Arabiei Saudite in cadrul unei conferinte de…

- Marea Britanie a deschis o baza militara in Bahrein - prima baza permanenta a fortelor armate britanice in Orientul Mijlociu dupa aproape o jumatate de secol, a anuntat Ministerul britanic al Apararii, relateaza AFP. Situata la sud de Manama, capitala acestei mici tari de la Golful Persic, baza gazduieste…

- De multe ori cand ne gandim la America uitam ca pana acum cateva zeci de ani se confrunta cu uriase probleme rasiale, cu segregare, cu discriminare. Ranile nu s-au vindecat inca. Unul dintre eroii luptei pentru emanciparea afro-americanilor este Martin Luther King.