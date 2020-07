Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA a purtat o masca in public pentru prima data in timpul unei vizite la un spital militar, dupa o scurta plimbare cu elicopterul de la Casa Alba, sambata seara, scrie The Guardian. Decizia președintelui de a purta o masca a aparut in condițiile in care infectprile au crescut la niveluri…

- Presedintele polonez Andrzej Duda urmeaza sa aiba miercuri, la Washington, convorbiri cu omologul sau american Donald Trump, Duda fiind primul lider strain care viziteaza Casa Alba de la inceputul pandemiei de COVID-19, noteaza thenews.pl. Secretarul pentru presa al Casei Albe, Kayleigh McEnany, a declarat…