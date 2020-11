Stiri pe aceeasi tema

- Noile cazuri de COVID-19 in Europa s-au dublat in cinci saptamini, depasind pragul de 10 milioane de imbolnaviri, potrivit unui bilant al Reuters publicat duminica. Luna trecuta, atit America Latina, cit si Asia au raportat peste 10 milioane de cazuri totale in regiunile lor. Statele Unite singure au…

India a depășit opt ​​milioane de infectari cu noul coronavirus. Țara asiatica este a doua cea mai afectata de pandemie dupa Statele Unite, cu aproape 9 milioane de cazuri.

- Statele Unite au depașit duminica seara pragul de 7 milioane de cazuri de COVID-19, potrivit cifrelor Worldometers. Dintre acestia, 33.344 au fost confirmati pozitiv in ultimele 24 de ore. De asemenea, SUA este pe primul loc și la numarul deceselor, cu peste 204.000.

- Bilantul global al pandemiei a depasit 28 de milioane de cazuri confirmate si 908 mii de decese din cauza noului coronavirus. Statele Unite continua sa fie tara cea mai afectata, iar America Latina a trecut de pragul de 8 milioane de infectari. Aproape 6,4 milioane de americani au fost infectati cu…

- India a devenit a treia tara din lume care a depasit pragul de 4 milioane de cazuri de COVID-19, cu un nou numar record sambata de infectari cu coronavirus, relateaza AFP citata de Agerpres. Cu 86.432 de noi cazuri inregistrate sambata, India numara in prezent 4.023.179 de cazuri de infectari cu…

- Potrivit datelor furnizate de Comitetul guvernamental infiintat pentru stoparea raspandirii noului coronavirus, Rusia a depasit marti pragul de un milion de cazuri de COVID-19, potrivit Agerpres. In Rusia s-au inregistrat in ultimele 24 de ore 4.729 noi cazuri de coronavirus. Bilantul total al contagierilor…

- Statele Unite au depașit 5 milioane de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Raman pe primul loc in lume, fiind țara cea mai afectata in aceasta pandemie. Ii urmeaza Brazilia, cu peste 3 milioane de cazuri.

Statele Unite au ajuns la un numar record de cazuri de infectii cu noul coronavirus, de peste 5 milioane de persoane infectate, potrivit datelor Reuters.