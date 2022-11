Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea ministrilor Afacerilor Externe din tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice incepe marti, la Bucuresti, fiind primul eveniment de nivel inalt al NATO intr-un stat de pe Flancul Estic, dupa agresiunea armata a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei.

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. Cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete, la finalul carora vor sustine declaratii de presa comune. Secretarul general al NATO este prezent in Romania de luni…

- Romania devine, pentru cateva zile centrul deciziilor NATO. Ministrii de Externe din 36 de tari vin in Bucuresti. Impreuna cu seful Aliantei Nord-Atlantice, secretarul de stat american si cu autoritatile romane vor discuta despre suplimentarea ajutorului oferit Ucrainei si

- Marți, 22 noimebrie, ministerul de Externe de la Kiev a anuntat ca il va convoca pe ambasadorul ungar pentru a protesta fata de gestul premierului Viktor Orban de a purta un fular pe care o parte din teritoriul Ucrainei apare in Ungaria , transmite Reuters . Presa ucraineana a difuzat imagini cu Orban…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectueaza marți o vizita oficiala la București și va fi primita de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, potrivit agendei Administrației prezidențiale. Vizita Maiei Sandu vine in contextul in care Romania a inceput sa furnizeze Moldovei energie…

- Romania nu recunoaște validitatea referendumurilor ilegale organizate de Rusia in teritoriile ocupate din Ucraina și acuza Moscova ca iși bazeaza acțiunile pe forța, cu incalcarea „celor mai importante principii și norme de drept internațional”, arata Ministerul de Externe de la București, dupa anunțul…

- Ministerul de Externe al Romaniei precizeaza faptul ca declararea ca ”persona non grata” a unui oficial roman din cadrul Ambasadei Romaniei la Moscova este doar o masura venita in oglina cu sancțiunea similara impusa de Romania unui oficial rus, in luna august a acestui an. Fii la curent cu…