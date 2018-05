Pentru prima data in ultimii 20 ani, Rusia reduce cheltuielile militare

Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile militare ale Rusiei s-au diminuat in 2017, potrivit unui raport al Institutului International de Cercetare asupra Pacii de la Stockholm (SIPRI) facut public miercuri, o premiera in ultimii 20 de ani, din cauza sanctiunilor economice impuse tarii, relateaza AFP. Rusia, care…

- Rusia nu isi doreste o noua cursa a inarmarii si va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state, aparandu-si in acelasi timp interesele nationale, a declarat luni presedintele Vladimir Putin, scrie Reuters. La o intalnire cu oponentii pe care i-a invins la scrutinul de duminica, obtinand…

- Vanzarile mondiale de arme au crescut cu pana la 10% in perioada 2013-2017, se arata in raportul Institutului de Cercetare al Pacii de la Stockholm (SIPRI), publicat luni, potrivit Deutsche Welle. Liderul pe piața exporturilor de arme – SUA – reprezinta aproape 34% din vanzarile la nivel mondial. Astfel,…

- Suedia are nevoie sa-si majoreze de cel putin doua ori bugetul militar pana in 2035 pentru ca tara sa fie bine aparata, sustine un raport al armatei, care invoca lipsa de scrupule a Rusiei de a recurge la forta in scopuri politice, transmite Reuters. Potrivit documentului, ce va fi inaintat parlamentului…

- Rusia a vandut anul trecut armament in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari, un nivel stabil comparativ cu anul 2016, a anuntat miercuri agentia responsabila de exporturile de echipamente militare rusesti, Rosoboronexport. "In 2017, Rosoboronexport a semnat contracte in valoare de…

