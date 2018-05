Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu e in finala Eurovision 2018, dupa ce trupa The Humans nu a reusit sa obtina un punctaj suficient de mare de la juriile de specialitate si telespectatori. Acest esec exclude astfel tara noastra din randul celor sase state care, din 2004, au reusit sa se califice de fiecare data in ultimul…

- Romania a urcat pe scena din Lisabona, in cea de-a doua semi-finala a competiției Eurovision 2018. Cei din trupa The Humans au interpretat piesa „Goodbye” și au fost a doua prestație din aceasta seara.

- Eurovision Song Contest 2018 debuteaza marti seara, la Lisabona, iar concursul, aflat la cea de-a 63-a editie, va fi difuzat in direct la TVR 1, TVR HD, TVR International si online, pe TVR+, de la ora 22.00, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

- Anul acesta, tonul muzicii se va da din Lisabona, acolo unde va fi organizata cea de-a 63-a ediție a Eurovision Song Contest. Cei care vor reprezenta Romania sunt cei de la formația The Humans, care au caștigat preselecția muzicala cu piesa “Goodbye”.

- Duminica s-a decis cu ce se prezinta Romania in concursul Eurovision 2018, la Lisabona. Decizia a aparținut de aceasta data integral publicului, care a avut o ora la dispoziție sa voteze telefonic. Piesa „Goodbye” a primit 3277 de voturi. Compusa de Alexandru Matei si Alin Neagoe, pe versurile textierei…

- The Humans reprezinta Romania la Eurovision 2018! Multi credeau ca Feli are cele mai mari sanse sa castige Selectia Nationala Eurovision si sa reprezinte Romania la competitia internationala din luna mai de la Lisabona. Surpriza, insa! Aseara, in cadrul Selectiei Nationale Eurovision, alt concurent…

- In aceasta seara, telespectatorii au decis castigatorul Selectiei Nationale Eurovision 2018. Trupa The Humans, cu piesa „Goodbye“, este reprezentanta Romaniei la Eurovision Song Contest 2018, care se va desfasura la Lisabona.

- In aceasta seara, telespectatorii au decis castigatorul Selectiei Nationale Eurovision 2018. Trupa The Humans, cu piesa „Goodbye“, este reprezentanta Romaniei la Eurovision Song Contest 2018, care se va desfasura la Lisabona.