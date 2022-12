Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin nu va tine anul acesta conferinta sa de presa anuala. Anunțul a fost facut astazi, de purtatorul sau de cuvant Dmitri Peskov, transmit agentiile TASS si AFP. ”In ce priveste conferinta anuala de presa, da, nu va exista una inainte de Anul Nou, dar ne asteptam ca presedintele…

- Vladimir Putin nu s-ar fi decis inca daca va candida pentru un nou mandat, al patrulea, la alegerile prezidentiale prevazute pentru anul 2024, potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Nu”, a declarat Dmitri Peskov, intrebat daca Putin a luat decizia de a candida, transmite agentia…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, nu l-a felicitat pe noul premier britanic, Rishi Sunak, dupa intrarea acestuia in functie, pentru ca Marea Britanie este o tara ”inamicala”, anunta miercuri Kremlinul, relateaza AFP. ”Marea Britanmie face parte dintre tarile din categoria inamicala, deci n-au existat…

- Cele patru regiuni ale Ucrainei pe care Rusia le-a anexat in ultimele saptamani se afla sub protectia arsenalului nuclear al Rusiei, a transmis marti Kremlinul, potrivit Reuters. Intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat in acest sens: „Aceste teritorii…