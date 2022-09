Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, sunt șanse ca vaccinarea antigripala sa inceapa la timp, in luna octombrie, dat fiind ca aprovizionarea cu dozele necesare se face in Neamț in perioada 22-23 septembrie. Direcția de Sanatate Publica Neamț are alocate 24.000 de doze, pentru inceput. „Am fost anunțați de Ministerul Sanatații…

- Societatea Naționala de Medicina Familiei, impreuna cu Ministerul Sanatații și compania AstraZeneca continua și in sezonul 2022/2023 campania educaționala Atlas Gripal cu ajutorul unei platforme online.

- Campania educationala "Atlas Gripal: Totul despre gripa si vaccinare antigripala" privind importanta imunizarii antigripale in randul copiilor si adolescentilor continua si in acest sezon.

- Asociația de Neonatologie din Romania, Societatea Romana de Pediatrie, Asociația Romana pentru Nou-nascuții Indelung Spitalizați – ARNIS, cu susținerea AstraZeneca inițiaza campania educaționala despre prevenirea infecțiilor cu Virus Sincițial Respirator (VSR) in randul copiilor din grupele vulnerabile,…

- Campania se va desfașura loc in perioada august 2022-ianuarie 2023, printr-un program integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare catre tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C. Universitatea…

- Campania se va desfașura loc in perioada august 2022-ianuarie 2023, printr-un program integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare catre tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C. Universitatea…

- Comisia Europeana si agentiile sanitare ale Uniunii Europene (UE) recomanda, luni, vaccinarea cu al doilea ”booster” anticovid a tuturor persoanelor in varsta de peste 60 de ani – coborand astfel varsta de la 80 de ani – impotriva unui nou ”val vast” COVID-19 din prezent, relateaza AFP. ”Indemn statele…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 se desființeaza, dupa un an și jumatate. Atribuțiile acestuia vor fi preluate de catre Ministerul Sanatații. Intr-un mesaj postat pe Facebook, coordonatorul CNCAV, Andrei Baciu, a anunțat desființarea acestuia. ”Pandemia…