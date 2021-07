Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de noi infectari cu Covid-19 raportate in decurs de 24 de ore in Israel a depasit pentru prima data pragul de 1.000 de cazuri in ultimele patru luni, a anuntat sambata, 17 iulie, Ministerul israelian al Sanatatii. In Israel, in timpul perioadei de varf a pandemiei, in luna ianuarie, numarul…

- Organizația Mondiala a Sanatații a informat, miercuri, ca numarul contagierilor cu noul coronavirus au crescut usor pentru a doua saptamana consecutiv, cu 3% fata de saptamana anterioara, relateaza EFE, citata de Agerpres.In ultima saptamana, numarul infecțiilor cu COVID-19 raportate in intreaga lume…

- Varianta Delta a coronavirusului se extin de la o zi la alta, iar unele țari europene se confrunta cu o creștere a numarului de infectari. Potrivit EFE, circa jumatate dintre noile cazuri de COVID-19 confirmate in Olanda sunt cu varianta Delta mai contagioasa a coronavirusului SARS-CoV-2, a estimat…

- Republica Moldova a depașit pragul de 700.000 doze de vaccin anti-COVID administrate. Datele au fost prezentate astazi in cadrul conferinței de presa organizate de ministerul Sanatații. „Chiar și cu tulpina noua, din Marea Britanie, dintre cei vaccinați nu sunt in terapia intensiva”, a remarcat…

- Israelul a anuntat vineri ca reintroduce obligativitatea purtarii mastii in locurile publice inchise, dupa o crestere a numarului de cazuri de persoane infectate cu COVID-19, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Ministerul sanatatii din Israel a anuntat ca incepand de astazi, 25 iunie, vor fi necesare…

- Ministerul sanatații din Vietnam a detectat o noua varianta suspectata de coronavirus. Ar fi vorba despre un hibrid din doua tulpini extrem de contagioase. „O noua varianta de coronavirus cu caracteristici din variantele existente din India și Marea Britanie a fost detectata in Vietnam pentru prima…