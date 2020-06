Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data de la intrarea in vigoare a GDPR, numele și prenumele candidaților la examenele naționale - Evaluarea Naționala și Bacalaureat - vor fi publicate in format anonimizat, anunța Ministerul Educației.

- Ministerul Educației și Cercetarii va publica rezultatele elevilor obținute in urma susținerii examenelor naționale cu anonimizarea numelui și a prenumelui. Prin aceasta masura se dorește respectarea Regulamentului general privind protecția datelor și a fost luata la solicitarea Autoritații Naționale…

- Decizia aparține Ministerului Educației care, in cursul zilei de ieri, exact cand absolvenții claselor a VIII-a intrau in salile de examen pentru a susține cea de a doua proba a Evaluarii Naționale, a transmis o circulara prin care anunța ca notele vor fi publicate in format anonimizat. In conformitate…

- Miercuri, 17 iunie 2020, absolvenții de clasa a VIII-a au susținut proba scrisa la Matematica din cadrul Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

- Rezultatele de la Evaluarea Naționala 2020 ar putea fi anonimizate, in premiera in istoria examenului. Elevii ar putea primi, miercuri, la proba de Matematica, codurile individuale in dreptul carora vor fi publicate notele lor.

- Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii, a semnat ordinul de completare și modificare a Metodologiei de organizare și desfașurare a Evaluarii Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a. Primul examen are loc in 17 iunie, iar contestațiile se vor putea face online.

- Ordinul ministrului Educatiei privind suspendarea organizarii si desfasurarii Evaluarii Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a, a simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de Bacalaureat national in anul scolar 2019…

- La nivelul județului Maramureș exista 166 de unitați de invațamant de masa, 5 unitați conexe, 5 unitați de invațamant special și 19 unitați de invațamant particular. Astfel, 67.924 de copiii din Maramureș stau acasa și nu mai frecventeaza deocamdata cursurile gradinițelor, a școlilor și nici a liceelor,…