Pentru prima data in 240 de zile, nu mai exista niciun focar care sa puna viata cetatenilor australieni in pericol. Apocalipsa a luta sfarsit dupa ce milioane de hectare de vegetasie au fost distruse de flacari, cel putin 33 de oameni au murit si miliarde de animale au fost ucise.

Serviciul de pompieri rurale NSW, o agenție de combatere a pompierilor bazata pe voluntari, care a fost esențiala in eforturile de ușurare din ultimele luni, a confirmat miracolul pe Twitter azi, 2 martie.

For the first time since early July 2019, there is currently no active bush or grass fires in…