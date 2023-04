O femeie a decedat in China din cauza gripei aviare H3N8, un virus in circulație din 2002, care pana acum nu se cunoaște sa fi provocat moartea unui om, a transmis Organizația Mondiala a Sanatații, anunța AFP. Virusul H3N8, aparut pentru prima data pe continentul nord-american, a fost considerat pana acum ca susceptibil de a se transmite la cai, caini și lei de mare. Acest virus nu a fost detectat la oameni, pana la primele doua cazuri din China, in aprilie și mai 2022. Sunt doua cazuri neletale. Persoana care a decedat, in varsta de 56 de ani, locuia in provincia Guangdong, in sud-estul Chinei.…