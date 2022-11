Pentru prima dată după 2014, Australia reduce nivelul ameninţării teroriste la 'posibilă' Agentia de securitate si informatii australiana ASIO a redus nivelul amenintarii teroriste la "posibila" pentru prima data dupa 2014, a anuntat luni directorul general al agentiei, citat de DPA, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

