- Este prima data cand bombardiere strategice americane opereaza din Romania Cele doua avioane ale Fortelor aeriene americane, interceptate de aeronavele rusesti deasupra Marii Barents, au aterizat la Baza Mihail Koganiceanu. Aparatele de zbor vor participa la misiunea Bomber Task Force Europe 24-4. Fortele…

- S-a dat startul celei mai mari operațiuni militare din Europa dupa cel De-al Doilea Razboi Mondial, SWIFT RESPONSE 24. Exercițiul militar are doua componente care se vor desfașura și in zona noastra, la Baza 71 Aeriana Campia Turzii și la poligonul de la Bogata-Stejeriș. In cadrul exercițiului SWIFT…

- Comandamentul Statelor Unite ale Americii in Europa si Africa desfasoara in Republica Moldova, incepand cu 9 mai, un exercitiu militar comun la care vor participa peste 400 de militari moldoveni, dar si militari din SUA si doua aeronave militare C-130 Hercules, relateaza News.ro. Exercitiul, care se…