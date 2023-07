Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 221 din 6 iulie 2023 EDUCATIE RUTIERA, EDUCATIE PENTRU VIATA a 43 a editie a etapei nationale Pentru prevenirea accidentelor de circulatie in care sunt implicati elevii, politistii au organizat competitia "Educatie rutiera ndash; educatie pentru viata", in cadrul careia tinerii se intrec in cunostinte…

- Politistii au “arbitrat” etapa judeteana a concursului „Educatia rutiera, educatie pentru viata”/ Scoala Gimnaziala Lunca Priporului, urmeaza a reprezenta judetul Buzau in etapa nationala a competitiei. ,,In ziua de 11 iunie a.c., la Scoala Gimnaziala „Sf. Apostol Andrei” Buzau, s-a desfasurat etapa…

- In ziua de 11 iunie a.c., la Scoala Gimnaziala „Sf. Apostol Andrei” Buzau, s-a desfasurat etapa judeteana a concursului national cu tematica rutiera „Educatia rutiera, educatie pentru viata”. Echipele participante au avut de parcurs contracronometru o proba de indemanare intr-un poligon special amenajat…

- Inspectoratul Județean de Poliție Dambovița acționeaza permanent pentru creșterea gradului de siguranța rutiera pe drumurile publice, atat pentru combaterea neacordarii prioritații de trecere a pietonilor care au acest drept, cat și pentru abaterile savarșite de pietoni. Polițiștii de la rutiera și…

- FOTO: Concursul cu tematica rutiera „Patrule școlare in acțiune”, organizat de CJ Alba, și-a desemnat caștigatorii Primul concurs cu tematica rutiera, „Patrule școlare in acțiune”, organizat de concurs Consiliul Judetean Alba in cadrul Proiectului „Educație rutiera – Educatie pentru viata”, si-a desemnat…

- ,,Stop accidentelor rutiere, viața are prioritate!’’ – Activitati de educatie rutiera, destinate prescolarilor, derulate de polițiști, la unitati de invatamant din Petrila si Lupeni In data de 25 aprilie 2023, politistii din cadrul Poliției Orașului Petrila au derulat activitati…

- Buni de plata: Șoferii vor putea plati amenzile de circulație pe loc, cu cardul bancar, direct agentului de poliție Buni de plata: Șoferii vor putea plati amenzile de circulație pe loc, cu cardul bancar, direct agentului de poliție Polițiștii de la Rutiera nu vor mai scrie amenzile date in trafic cu…