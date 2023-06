Stiri pe aceeasi tema

- Martin Remacle, mijlocașul de 26 de ani al „Șepcilor roșii”, este obligat sa revina la FC Botoșani, intrucat i-a expirat imprumutul, insa belgianul are alte planuri. Valeriu Iftime nu-și da acordul pentru a rupe contractul cu fotbalistul ce vrea sa devina liber de contract. Martin Remacle, 26 de ani,…

- Este suficient SPF-ul in fondul de ten ca sa te protejezi de soare? Un dermatolog raspunde Continue reading Este suficient SPF-ul in fondul de ten ca sa te protejezi de soare? Un dermatolog raspunde at Tabu.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a unui dosar penal de invinuire a unei chișinauience de recrutarea a doua fete de escorta pentru practicarea prostituției in Tenerife-Spania și Tașkent-Uzbekistan.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a unui dosar penal de invinuire a unei chișinauience de recrutarea a doua fete de escorta pentru practicarea prostituției in Tenerife-Spania și Tașkent-Uzbechistan.

- Majda Aboulumosha, fosta prezentatoare de la Vorbește Lumea, a facut declaații neștiute din viața ei. In ultimii ani, vedeta a avut parte de o transformare radicala, dupa e a slabit 30 de kilograme și și-a schimbat total stilul de viața. „Nu am avut oameni in jurul meu care sa arate cu degetul spre…

- Un barbat s-a urcat la volan, deși nu avea acest drept, explicația data oamenilor legii fiind aceea ca soția sa era prea obosita sa mai conduca mașina. Acum are alte probleme decat starea de oboseala a soției. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari…

- Azi, 19 martie a.c., la ora 03.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, un cetatean ucrainean, in varsta de 38 de ani. Acesta conducea un autoturism marca Audi, inmatriculat in Polonia.…

- 77 de migranti au fost gasiți ascunsi printre paleți, cabluri și profile PVC intr-un camion și doua TIR-uri, cand intentionau sa ajunga ilegal in vestul Europei, prin Nadlac II. In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-au prezentat la iesirea din tara, doi…