Stiri pe aceeasi tema

- Vom plati o garanție pentru fiecare sticla de bautura pe care o cumparam Hotararea de Guvern care reglementeaza sistemul garantie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile (SGR), prin care se plateste o garantie de 50 de bani pentru orice ambalaj de bautura achizitionata, a fost aprobata de…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a explicat la un post de radio, ca sistemul de garantie-returnare prin care primim inapoi banii pentru fiecare sticla si PET, va fi funcțional pana la sfarsitul anului viitor. “A fost o dezbatere extrem de aprinsa intre actorii care vor participa la implementarea acestui…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) a lansat vineri un proiect pentru dezvoltarea capacitatii privind elaborarea politicilor si masurilor nationale necesare in vederea respectarii angajamentelor nationale de reducere a emisiilor de anumiti poluanti atmosferici pana in anul 2030. Proiectul…

- Hranirea ursilor in padure inseamna transformarea padurii intr-o ferma de ursi si generarea automata a unei populatii si mai mari, susține ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. „Pregatim Hotararea de Guvern prin care hranirea ursilor in intravilan sau in apropierea localitatilor se…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a prezentat joi, in sedinta de Guvern, in prima lectura, proiectul de ordonanta de urgenta, care prevede ca astfel animalele agresive sa poata fi impușcate in maximum 24 de ore."Am prezentat in prima lectura proiectul de ordonanta de urgenta elaborat…