- Egiptul și Israelul vor permite intrarea ajutoarelor umanitare in sudul Fașiei Gaza. Decizia a fost luata in urma vizitei presedintelui american, Joe Biden, in Israel. Biden a subliniat ca aceste ajutoare nu sunt pentru teroriștii Hamas.

- Anularea calatoriei presedintelui SUA, Joe Biden, In Iordania pentru a discuta despre deschiderea unui coridor umanitar in Fasia Gaza s-a facut pe baza unui consens, dupa ce liderul Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP) a anuntat instituirea unei perioade de doliu in urma bombardarii unui spital…

- Cel putin 17 jurnalisti, majoritatea palestinieni, au fost ucisi de cand Hamas a atacat Israelul in aceasta luna si dupa ce Israelul a lansat atacuri aeriene in Gaza, a declarat Comitetul pentru Protectia Jurnalistilor, potrivit NBC News, citat de News.ro.

- Țarile arabe sau țarile cu cetațeni majoritari musulmani s-au mobilizat mai greu in cazul razboiului dintre Israel și Hamas. Țarile arabe considera ca este un razboi intre musulmani și evrei, de aceea au inceput sa dea semnale tot mai clare ca vor interveni direct in razboi, daca Israelul intra in Fașia…

- Peste un milion de oameni au fugit din nordul Fașiei Gaza in panica, in timp ce Israelul continua sa grupeze trupe la periferia teritoriului palestinian in pregatirea unei iminente ofensive terestre impotriva Hamas. Razboiul dintre Israel și Hamas a fost declanșat de un atac sangeros asupra teritoriului…

- Amnesty International a indemnat vineri Israelul sa ridice “imediat” blocada asupra Fasiei Gaza, afirmand ca “pedepsirea colectiva” a civililor pentru atrocitatile teroriste ale Hamas echivaleaza cu o crima de razboi. Blocada impusa de Israel asupra acestui teritoriu dens populat “a aruncat Fasia Gaza…

- Ministrul Apararii Yoav Gallant spune ca a ordonat „asediul complet” al Fașiei Gaza, in timp ce Israelul lupta impotriva gruparii teroriste Hamas.„Am ordonat un asediu complet pe Fașia Gaza. Nu va exista electricitate, mancare, combustibil, totul este inchis”, spune Gallant in urma unei evaluari…

- Lior Asulin, 43 de ani, fost atacant la Maccabi Petah Tikva, Hapoel Tel Aviv și Hapoel Be'er Sheva, a fost dat disparut de familie sambata. Plecase vineri seara sa-și serbeze ziua de naștere. Corpul lui a fost gasit duminica in kibuțul Reim, din imediata apropiere a Fașiei Gaza. Tragediile din Israel…