- Vodafone Romania creeaza, cu ajutorul tehnologiei 5G, holograme live la rezoluție 4K, ceea ce constituie o premiera la nivel mondial, a anunțat compania, miercuri, intr-un comunicat de presa, conform Mediafax.Potrivit Vodafone, clienții vor putea sa utilizeze rețeaua Vodafone Supernet 5G,…

- Primele declarații ale italianului infectat cu coronavirus, care a fost in Romania, arata ca informațiile potrivit carora a aflat de boala cand s-a intors in Italia sunt reale. "Mi-a fost frica, dar acum sunt bine", spune barbatul de 71 de ani. "Am fost in Craiova, dar nu m-am imbolnavit acolo", le-a…

- Ce impact ar avea asupra economiei Romaniei introducerea unui salariu minim la nivel european. Reacția oamenilor de afaceri Introducerea unui salariu minim la nivel european poate insemna un impact economic si social deosebit de intens si cu efecte atat liniare cat si conjugate greu de anticipat, sustine…

- ​Echipa de baschet masculin U BT Cluj s-a calificat miercuri, pe teren propriu, în sferturile de finala ale FIBA Europe Cup, dupa ce a învins, în grupa J, formatia israeliana Ironi Ness Ziona, în timp ce campioana en-titre, CSM Oradea, învinsa în deplasare de Tsmoki…

- Ce specificații trebuie sa aiba urmatorul tau televizor? Conform magazinelor care le plaseaza frumos in vitrina, se pare ca diagonala este in continuare un factor decisiv. Cu toate astea, tehnologia televizoarelor moderne are o influența mult mai mare decat simpla dimensiune a ecranului. Modelele anului…

- Inceputul celui de-al doilea semestru marcheaza și startul oficial al procesului de debirocratizare, in sistemul de invațamant. Primele masuri, care sunt in vigoare de luni, 13 ianuarie, au fost explicate de ministrul Educației.

- Anul 2019 a fost declarat cel mai calduros an de cand se fac masuratori in Romania, adica din 1900 incoace. Si unul dintre anii in care meteorologii au emis cele mai multe avertizari meteo de vreme severa imediata sau avertizari cod rosu. In contextul acestor schimbari climatice, Ministerul mediului…

- Florin Salam a revenit in Romania, dupa perioada pe care a petrecut-o in Statele Unite ale Americii, acolo unde a fost internat intr-un spital, ca urmare a unor probleme medicale. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu celebrul manelist in Capitala.