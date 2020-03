CARAS-SEVERIN – Daca marti se anunta ca jandarmii au luat in maini painea si cutitul la Tribunalul Caras-Severin si Judecatoria Resita – ei fiind cei mai in masura sa permita sau nu accesul liber la justitie si sa stabileasca daca cineva e prea virusat ca sa bantuie pe holurile instantelor – miercuri s-a hotarat ca justitia sa se faca in luna pacalelilor! Colegiul de conducere al celei mai inalte instante din judet – Tribunalul Caras-Severin – a stabilit judecarea doar a cauzelor urgente (cauzele din materie penala, masurile de protectie, ordonantele presedintiale). Si chiar daca noi, romanii,…