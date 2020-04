Pentru început…Ce FACEM cu teatrele, muzeele și librăriile? Toata lumea vrea nu numai la teatru, ci la muzee, librarii, restaurant, etc., nu neaparat in aceasta ordine. Și fie vorba intre noi, toata lumea este dornica de chestii reale, oricat de promovate ar fi spectacolele online ori tururile virtuale ale muzeelor tot bantuie un vant de tristețe peste exaltarea nepalpabilului. Dar sa lasam cuvintele mari și sa trecem la abordarea temei enunțate. ... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

