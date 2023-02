Stiri pe aceeasi tema

- In decembrie, rata inflatiei a fost inregistrata la 9,2%. Energia a ramas cel mai mare generator de costuri in ianuarie, dar acestea s-au diminuat inca o data fata de nivelurile anterioare. Inflatia preturilor energiei a incetinit la aproximativ 17,2% in ianuarie, de la 25,5% in decembrie. Cu toate…

- Inflatia scumpeste pizza, un simbol al Italiei, ouale, un aliment banal devenit un simbol al nivelului de trai, si celebra bagheta frantuzeasca, un produs cu conotatii sociale, scrie Ziarul Financiar.

- BCE se asteapta sa mareasca de mai multe ori dobanzile, in lunile urmatoare ”Nu se va opri dupa o singura crestere de 0,50 de puncte procentuale, asta este sigur”, a spus Klaas Knot, care este guvernatorul bancii centrale olandeze, referitor la viitoarele masuri ale BCE. Banca Centrala Europeana a majorat…

- Bursele europene au incheiat tranzactiile de miercuri in urcare puternica, sustinute de datele referitoare la inflatia din Franta si Germania, care arata o incetinire a cresterii preturilor de consum in zona euro, transmite CNBC, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Marele avantaj in a-ți achita mai rapid creditul este acela ca vei da bancii mai puțina dobanda. O plata anticipata nu foarte mare iți poate reduce maturitatea creditului cu cațiva ani, spun bancherii cu care HotNews a discutat.

- Banca Naționala a Romaniei a majorat dobanda monetara in ritm foarte accelerat, pe parcursul lui 2022, in incercarea de a domoli explozia prețurilor cu care se confrunta economia.Daca anul in curs incepea cu o dobanda de politica monetara de 1,75%, nivelul este in prezent de 6,25%.Dar…