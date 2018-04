Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul județului Bacau pentru acest an a fost fundamentat plecand de la obiectivele care trebuie atinse in 2018 și in perioada 2019-2021. Concret, președintele Consiliului Județean (CJ), Sorin Brașoveanu, și echipa sa au avut in vedere stimularea și consolidarea creșterii economice, alocarea de sume…

- In județul Bacau, traficul a fost inchis pe DJ 119 A Urechești – Sascut, intre localitațile Conțești și Urechești. „Nu se circula pe un tronson de aproximativ patru kilometri, dar exista varianta ocolitoare Urechești – Adjud”, a precizat ing. Lenuța Ardeleanu, directorul Serviciului Public Județean…

- -veterinarii ii verifica pe toți crescatorii de animale din județ – alerta e data atat de pericolul pestei porcine, cat și al gripei aviare Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor DSVSA Bacau desfașoara acțiuni de verificare a condițiilor de biosecuritate in fermele de porci și…

- Doi batrani au murit dupa ce casa in care dormeau a luat foc. Bilanțul zilei de miercuri, 21 februarie, a fost unul tragic: trei persoane au murit in județul Bacau din cauza incendiilor. Dupa femeia care a murit in incendiul de dimineața, de la Buhuși, alte doua persoane au decedat in satul Arini, din…

- declara capitanul Științei, Denisa Rogojinaru dupa victoria cu Alba Blaj Știința va ataca play-off-ul Diviziei A1 de pe podium. Cu o etapa inainte de finalul sezonului regulat, voleibalistele bacauane sunt pe locul 3. Inaintea multi-naționalei CSM Targoviște și a revelației Agroland Timișoara. Echipa…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 3.30, pe strada Atelierelor, din municipiul Moinesti, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane. Este vorba despre un tanar de 18 ani, din orasul Comanesti, care a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat cu autoturismul intr-un stalp…

- – un barbat de 59 de ani a suferit arsuri la nivelul fetei si a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale Joi seara, intr-o garsoniera din satul Modarzau, comuna Zemes, s-a iscat un incendiu. A fost vorba despre mai multe materiale textile si mobilier care au luat foc, iar pompierii de la…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti ca obiectivul sau este ca managementul Spitalului CF 2 sa faca o vizita de documentare la Spitalul Judetean Bacau, de unde sa se intoarca mai pregatit pentru a administra “un spital in centrul Bucurestiului”. “Pot sa va vorbesc despre un exemplu…