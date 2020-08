Pentru Florin Cîțu totul este roz:România va evita recesiunea iar economia își va reveni până la finalul anului „Toate economiile au fost lovite puternic de aceasta criza. Toate tarile au raspuns prin cresterea deficitelor bugetare. Noi am fost printre cei mai cumpatati cu banul public, dar si pentru ca venim dupa o perioada de dezmat si furt al banului public in guvernarea socialista. Toate bancile centrale au dus dobanzile catre zero, pentru ca stiu foarte bine ca acum dobanda reala zero sau negativa stimuleaza cresterea economica pe termen mediu si lung. Toate tarile vor avea o (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

