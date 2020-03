Stiri pe aceeasi tema

- In urma sedintei Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, desfasurata in data de 9 martie, au fost adoptate noi masuri pentru evitarea raspandirii infectiei cu COVID-19 (coronavirus). A fost aprobata suspendarea procesului de invatamant in unitatile scolare din invatamantul prescolar,…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat , și secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, susțin o declarație de presa, la sediul MAI, incepand cu ora 11, legata de situația provocata de coronavirus. Declarații live Raed Arafat : Ieri, la sediul MAI a avut loc…

- WTA si ATP au anuntat o serie de masuri pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Copiii de mingi nu vor mai intra in contact direct cu jucatorii de tenis. Tenismenii nu vor mai semna autografe si nu vor mai oferi prosoape sau tricouri fanilor, potrivit mediafax.WTA si ATP au anuntat…

- Coronavirusul nu se mai oprește din a face victime. Numarul celor care sunt infectati cu virusul ucigas din China, dar si a celor care sunt izolati a crescut de la o zi la alta. In Italia numarul de cazuri a crescut intr-o singura zi cu 50% si cinci pacienti au murit.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a aprobat, in unanimitate, vineri seara, ca in toate cazurile de contacti apropiati directi cu o persoana care a fost depistata pozitiv ca purtator al virusului COVID-19 sa se instituie carantina la domiciliu, a informat purtatorul de cuvant al…

- Aeroportul International "Avram Iancu" din Cluj-Napoca anunta masuri suplimentare pentru combaterea raspandirii coronavirusului. "Aeroportul International Avram Iancu Cluj impreuna cu Institutia Prefectului Judetului Cluj, Directia de Sanatate Publica Cluj si celelalte institutii publice…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a solicitat specialistilor in sanatate publica un plan de actiune suplimentar pentru prevenirea si limitarea... The post Alerta nationala din cauza coronavirusului! Se pregatesc masuri speciale in Romania appeared first on Renasterea banateana .

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a solicitat specialistilor in sanatate publica un Plan de actiune, suplimentar, pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor prin gripa, precum si pregatirea unui set de masuri pentru interventia sistemului de sanatate publica in cazul aparitiei imbolnavirilor…