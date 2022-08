Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) a anunțat ca acorda Premierul pentru Pace pe 2022 fostului cancelar german Angela Merkel, pentru ''eforturile sale de a primi refugiati".

- Acordul dintre Moscova și Kiev pentru deblocarea exporturile de cereale din Ucraina ar putea oferi o cale de urmat pentru o posibila incetare a focului, a declarat fostul cancelar german Gerhard Schroeder, un prieten al președintelui rus Vladimir Putin. „Vestea buna este ca Kremlinul dorește negocierea…

- Peste 150 de situri culturale au fost partial sau total distruse in aproape patru luni de razboi in Ucraina, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Stiinta, Educatie si Cultura (UNESCO), relateaza AFP.

- Președintele Maia Sandu, a vorbit astazi la telefon cu fostul cancelar german, Angela Merkel. Discuția s-a referit la parcursul european al țarii noastre, precum și la opinia Comisiei Europene, prin care statelor membre ale UE li se recomanda ca, la Consiliul European din 23 și 24 iunie, sa acorde Moldovei…

- Fostul cancelar al Germaniei, Angela Merkel, a declarat marți ca „nu are de ce sa-și ceara scuze” pentru raspunsul pe care l-a avut fața de anexarea Crimeei de catre Rusia in 2014, cand a susținut sancțiunile, și și-a aparat și opoziția fața de aderarea Ucrainei la NATO, relateaza BBC.In primul ei interviu…

- Fostul cancelar Angela Merkel a condamnat invazia Rusiei in Ucraina si si-a exprimat sprijinul pentru actualul guvern german, UE si SUA in eforturile lor de a-l infrunta pe presedintele rus Vladimir Putin, in primul sau discurs public din acest an dupa ce s-a retras din functie,

- Intr-un discurs susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, miliardarul George Soros a spus ca „ințelegerile speciale” ale fostului cancelar german Angela Merkel cu Moscova au cauzat dependența Europei de gazul rusesc. „Dependența Europei de combustibilii fosili ruși ramane excesiva, in mare parte…