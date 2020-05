Pentru doua luni la rand, cele mai multe cautari pe platforma de recrutare online BestJobs au fost pentru joburi remote sau work from home, cu un volum total de peste 500.000 de cautari si in crestere cu aproximativ 40% fata de luna martie a acestui an, a anuntat marti compania, anunța news.ro.

