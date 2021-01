Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Badalau a facut declarații uluitoare in cadrul unei emisiuni TV in ceea ce privește veniturile sale financiare. Afaceristul a susținut ca salariul lui oficial scris in cartea de munca este de 7.000 de lei, insa Claudia Patrașcanu cere o pensie alimentara pentru copii de 15.000 de euro.

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se afla in plin divorț de custodie a copiilor. Cei doi au facut declarații neașteptate și acuzații la care nimeni nu se aștepta. Dupa ce artista a transmis un mesaj pe contul de socializare, Gabi Badalau a facut publice detalii din casnicia cu aceasta, in direct la…

- De mai bine de un an și jumatate Claudia Patrașcanu se confrunta cu mari probleme, dupa ce și-a anunțat separarea de Gabi Badalau. Cei doi nu ajung deloc sa se ințeleaga, iar acum se lupta fiecare pentru custodia celor doi copii pe care ii au impreuna! Cum incearca vedeta sa uite de tot!

- Dupa ce in cadrul unei emisiuni TV, Claudia Patrașcanu a marturisit ca a cerut custodie exclusiva pentru cei doi baieți și a facut acuzații grave la adresa fostului soț, acum Gabi Badalau iși spune și partea lui de adevar. Afaceristul a avut o reacție publica neașteptata.

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au ajuns astazi din nou la tribunal in procesul de divorț și custodia copiilor. Cei doi nu și-au vorbit atunci cand s-au intalnit. Artista a facut primele declarații despre comportamentul fostului soț.„Așteptam. Așa se intampla in instanța. Uneori sunt fara cuvinte.…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au ajuns din nou in instanța pentru procesul de divorț. Aflata in fața tribunalului, celebra artista a facut acuzații grave, spunand despre tatal copiilor ei ca ar avea dereglari de comportament inca din timpul casniciei.

- La scurt timp, dupa ce Claudia Patrașcanu a postat pe Facebook un mesaj in care le-a marturisit tuturor ca se teme pentru viața ei și ca fostul soț vrea sa ii ia cei doi copii, Gabi Badalau a avut prima reacție. Satul de aceste acuzații, Gabi Badalau a vorbit pentru Antena Stars despre aceste lucruri.„Sper…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se lupta pentru custodia copiilor lor, dupa ce anul trecut au anunțat ca divorțeaza, insa totul se intampla cu mult scandal și cuvinte taioase, asta pentru ca acum cantareața spune ca familia fostului soț o amenința ca vrea sa-i ia copii! Primele declarații ale lui…