Pentru depistarea poluatorilor în timp util, Garda de Mediu Prahova va avea în dotare și o dronă N. Dumitrescu In vederea identificarii celor care polueaza aerul – situație aproape la ordinea zilei in Prahova – comisarii de la Garda de Mediu Prahova vor avea la dispoziție și tehnologie de ultima generație, mai exact și o drona. Confirmarea a venit in urma cu cateva zile de la Andrei Corlan, comisarul general al Garzii Naționale de Mediu, care a anunțat ca instituția pe care acesta o conduce a recepționat 16 drone, cu acestea urmand sa fie dotate comisariatele județene ale Garzii Naționale de Mediu, printre care se regasește și cel din Prahova, alaturi de instituțiile din Alba, Bacau, Bihor,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

