Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Sputnik Moldova a mers la Peresecina, raionul Orhei, și a realizat un reportaj despre cum merg pregatirile pentru Paște. Mirosul cozonacilor a putut fi simțit chiar de la intrarea in localitate. Dis-de-dimineața Elizaveta Costin s-a apucat de framantat aluatul ca sa reușeasca sa pregateasca…

- Astazi este Vinerea Mare, cunoscuta si ca Vinerea Patimilor, Vinerea Seaca sau Vinerea Neagra. Este ziua in care Iisus Hristos a fost rastignit si a murit pe cruce pentru mantuirea omenirii. In Vinerea Mare, bisericile nu oficiaza Sfanta Liturghie.

- Am intrat in Saptamana Patimilor. Sunt conectat. Nu la patimile Mantuitorului, pentru ca oricum vor avea grija sa mi le aminteasca filmele „tematice”, care vor fi difuzate de televiziuni, ca in fiecare an, ci la grijile, indatoririle, cumparaturile, alergatura, graba și, uneori, disperarea, care sunt…

- Cu o saptamana inainte de patimile sale, Iisus Hristos a intrat in Ierusalim pe un asin, inconjurat de cei 12 apostoli. Multimea, recunoscandu-l ca pe adevaratul Mantuitor, l-a intampinat cu ramuri de finic si cantari de bucurie. Iisus si-a pregatit singur intrarea ca sa fie recunoscut ca fiind Mesia,…

- Floriile reprezinta una dintre cele mai frumoase sarbatori creștine, plina de bucurie și de speranța. In Duminica Floriilor, Iisus a intrat in Ierusalim, iar biserica ne indeamna sa mergem la slujba, sa ne bucuram de ziua in care Hristos s-a aratat intregii lumi drept Mantuitorul trimis de Dumnezeu.…

- E oficial. Biserica Ortodoxa Romana a comunicat regulile și masurile care vor fi luate de catre credincioși pentru ca slujbele religioase din perioada 24 aprilie – 7 mai sa se poata desfașura in voie. Creștinii se vor putea bucura de sarbatorile pascale și de ritualurile bisericești de Florii, Denii…

- Carnea de miel este nelipsita de la mesele festive de Paște. Creștinii ortodocși sarbatoresc Invierea Domnului, anul acesta, pe 2 mai. Cu aceasta ocazie, gospodinele și gospodarii au inceput pregatirile pentru meniul sarbatorilor pascale. Cum se prepara cel mai bun baiț pentru carnea de miel. Care sunt…

- In aceste vremuri intunecate, cand omenirea se confrunta cu pandemia si alte boli, crestinii nu trebuie sa uite ca lacrimile lor vor fi uscate si temerile lor vor fi inlocuite de speranta, a transmis Papa Francisc la liturghia de Paste din Bazilica Sfantu Petru sambata seara. „Intotdeauna este posibil…