Stiri pe aceeasi tema

- Un buzoian a fost saltat de jandarmi, ieri, de pe strada Viilor, dupa ce a intrat intr-un conflict cu un echipaj aflat in patrulare. Barbatul s-a ales și cu o amenda de 11.300 de lei. Incidentul a fost filmat și postat apoi pe facebook de un vecin, care a reclamat ca, la mijloc, ar fi vorba despre un…

- Fortele de ordine din Buzau, angrenate in misiuni de verificare a interdictiilor impuse de starea de urgenta, se intalnesc zilnic cu zeci de persoane care nu pot justifica iesirea din perimetrul gospodariei sau al locului de munca. O inregistrare postata de un buzoian dovedeste ca nu toate intalnirile…

- Un barbat aflat intr-o statie de tramvai din Capitala a fost amendat cu 11.500 de lei pentru incalcarea normelor de convietuire sociala si a prevederilor Ordonantelor militare, dupa ce a scuipat si injurat trecatorii, iar ulterior a devenit agresiv cu fortele de ordine care au sosit la fata locului.…

- Senatorul Lucian Romascanu a fost desemnat miercuri purtator de cuvant al PSD. Potrivit unor surse social-democrate, Lucian Romascanu a fost ales, in unanimitate, in functia de purtator de cuvant, in cadrul sedintei Comitetului Executiv National al PSD. Sedinta CExN a PSD a avut loc in sistem online.…

- Apariție inedita, la McDrive! Un cunoscut vlogger din Buzau a intors toate privirile in momentul in care a aparut pe strada cu un mijloc de transport iesit din comun. Tanarul spune ca si-a comandat acasa mancare, dar pentru ca a fost refuzat a decis sa iși construiasca un mijloc de transport pe care…

- Peste 4.600 de persoane se afla in carantina institutionalizata si in izolare la domiciliu in judetul Buzau. De asemenea, au fost aplicate 17 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 10.100 lei. Sambata, 4 aprilie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: • 419…

- Un tanar intors din Franta, care ar fi trebuit sa se afle in autoizolare la domiciliu, a iesit cu masina pe strazile din Buzau si a provocat un eveniment rutier care putea avea urmari deosebit de grave. Dupa o coliziune cu un alt autovehicul, acesta s-a oprit in contorul de gaze al unei policlinici.

- Tribunalul Bucuresti a emis, la inceputul acestui an, sentinta finala intr-un proces in care protestatarul Sandel Matei a contestat o amenda de 1.000 de lei primita din partea Jandarmeriei pentru ca, intr-o postare pe Facebook, l-a numit pe un jandarm „fatalau pensat“.