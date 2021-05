Șuvițe din parul blond al lui Kurt Cobain, pastrate de la o tunsoare din 1989, au fost vandute la licitație pentru 14,145 de dolari, potrivit Contact Music. Parul legendei Nirvana a fost scos la licitația Amazing Music Auction by Iconic Auctions, deschisa pe 6 mai. Șuvițele au fost taiate in timpul turneului “Bleach”, in 1989. Amica lui Kurt, Tessa Osbourn, impreuna cu un fan, l-au tuns pe Cobain in Birmingham, Anglia. Tessa Osbourn a dus firele de par la artistul din Seattle Nicole DePolo, drept cadou special dupa moartea lui Kurt, in 1994. The post Pentru colecționari: Cu cat se vand șuvițele…