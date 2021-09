Stiri pe aceeasi tema

- De la manusile de box ale lui 'Rocky', pana la bandana lui 'Rambo', obiecte din cariera starului filmelor de actiune Sylvester Stallone vor fi scoase la licitatie in luna decembrie, iar conform expertilor suma totala ce ar putea fi obtinuta din vanzare este de 1,5 milioane de dolari, transmite marti…

- El Salvador a devenit, marți, prima țara care a adoptat moneda virtuala Bitcoin ca mijloc legal de plata, informeaza Reuters. Oficialii spera intr-o reducere a costurilor comisioanelor ce valoreaza miliarde de dolari, bani ce ajung in afara granițelor țarii. Criticii masurii spun, insa, ca decizia…

- Talibanii vor anunța un nou guvern pentru Afganistan saptamana viitoare și se așteapta ca turbulențele economice și deprecierea valutara care au urmat preluarii administrației in urma cu doua saptamani sa dispara rapid, transmite Reuters. Zabihullah Mujahid, principalul purtator de cuvant al miscarii,…

- Unul din tricourile confectionate pentru fostul mare jucator francez Zinedine Zidane in vederea finalei Cupei Mondiale de fotbal din 1998 a fost vandut pentru peste 100.000 de dolari la Los Angeles, mai putin decat un vechi tricou care i-a apartinut starului NBA LeBron James, adjudecat in schimbul…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri ca este victima unui atac informatic de tip DDoS – din strainatate -, care-i vizeaza site-ul, relateaza Reuters. Un atac prin negarea serviciului distribuit (DDoS) constra in ”bombardarea” unei retele cu un volum neobisnuit de mare de solicitari, vizand paralizarea…

- Administrația Biden a adaugat, vineri, alte 14 companii chineze și entitați pe lista sa neagra, ca urmare a abuzurilor comise de China in regiunea Xinjiang, relateaza Reuters. Departamentul Comerțului din guvernul SUA a transmis ca cele 14 companii au fost „implicate in incalcari ale drepturilor omului…

- Panasonic și-a vandut participația la producatorul de mașini electrice Tesla pentru aproximativ 3,61 miliarde de dolari in anul financiar incheiat in martie. Vanzarea vine in timp ce conglomeratul japonez incearca sa-și reduca dependența de Tesla și sa stranga bani pentru investiții. Panasonic a cumparat…