Pentru cine mă aranjez, când mă aranjez? Nu am un raspuns la intrebarea „pentru cine se aranjeaza femeile, pentru ele insele sau pentru ceilalți”, in primul rand pentru ca nu am date empirice (nu știu studii serioase facute pe tema asta). La asta se adauga problema mea legata de definirea termenilor. Cate o data? De fiecare data? Toate femeile? Unele dintre ele? Cine sunt ceilalți – apropiați sau straini, prieteni sau dușmani, barbați sau femei? Ca sa nu mai vorbim de definiția termenului „aranjat”: pieptanat și spalat, machiat pentru corectat defecte, impaunat cu bling vizibil de pe Stația Spațiala? Dar asta nu ma impiedica sa scriu… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada sarbatorilor pascale, doctorul Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, bulversa lumea medicala si nu numai, sustinand ca ar fi necesare o delimitare a sectorului privat de cel public si stabilirea unor reguli clare, care sa determine chiar interdictia medicilor de…

- Prim-ministrul britanic Theresa May si presedintele American Donald Trump au cazut de acord ca regimul lui Bashar al-Assad a aratat un “comportament periculos” prin atacurile chimice recente, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului britanic. “Cei doi au cazut de acord ca este important ca folosirea…

- Condamnatii pentru coruptie sau infractiuni de serviciu ar putea sa stea departe de inchisori. Ei ar urma sa-si poata ispasi pedeapsa in arest la domiciliu. Aceasta este principala prevedere a unei legi discutate marți de deputatii juristi. „Decat sa stea pe banii nostri in puscarie, mai bine sa…

- De acum, trebuie sa afișeze pe tarabe prețul produselor, locul de unde provin și cand au fost recoltate. Decizia are ca scop eliminarea samsarilor din piețe. Cand vine vorba de etichete, in piețele din țara este haos. Fiecare face ce vrea. Daca unii scriu - de pilda - prețul pe o hartie oarecare,…

- Vicepresedintele PSD Nicolae Banicioiu a declarat, joi, ca sunt aspecte care il nemultumesc in partid si de aceea candideaza la functia de presedinte executiv al formatiunii. "Eu nu sunt nici razvratit, nici rasculat, eu sunt membru vechi al PSD, (...) nu am fost la alt partid, nu am venit…

- Femeile caștiga in medie cu 14,5% mai puțin fata de barbați (85,5% din salariul mediu al barbatilor). Exprimata in valoare numerica, discrepanța constituie in medie circa 783 lei. Astfel, salariul mediu a constituit pentru femei 4.631,4 lei și pentru barbați – 5.414,4 lei, arata un raport facut public…

- Cei care lucreaza de acasa vor avea aceleasi drepturi pe care le au si colegii care merg la sediul firmei, iar daca au nevoie de acte sau alte materiale de la birou, angajatorul va plati transportul. Legea mai prevede ca angajatii care lucreaza de acasa stabilesc programul de munca de comun acord cu…

- Sindicatul Polițiștilor Europeni ”Europol” aduce in atenția președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, dar și a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), problema lipsei polițiștilor de pe strazile Romaniei pe toata durata unei zile, așa cum o cere legislația. Cosmin Andreica, liderul respectivei organizații…