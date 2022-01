Pentru cine cumpără Serviciile rezidențe ”angro” în Dubai ! Lecția scaparii de sub orice control a Laurei Codruța Kovesi, ca și dușmania ”nebuna” afișata de Florian Coldea fața de foștii sai camarazi de ”paradeala” pare sa ii fi ”ințelepțit” pe liderii sistemului. Cei care nu mai vor sa riște nimic, fiind pregatiți pentru orice viitoare ”schimbare a liniilor” la varful serviciilor secrete romanești. Numai […] The post Pentru cine cumpara Serviciile rezidențe ”angro” in Dubai ! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Dracea, un medic nascut la Moscova, este unul dintre baieții deștepti din Sanatate. Dracea a avut o banca de celule stem la care au apelat sute de parinți pentru recoltari la nașterea copiilor lor. Din pacate, o ancheta a Consiliului Concurenței a aratat ca firma lui Dracea nu era autorizata…

- TAZ IT SERVICES, companie care activeaza pe piața de support IT și servicii specifice Data Center, a achiziționat furnizorul de servicii Save Data, specializat in recuperarea datelor și unul dintre cei mai importanți jucatori de pe pia

- Ministerul Finantelor anunta ca lanseaza, incepand din 6 decembrie, trei noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, la cele mai mari dobanzi din acest an, conform news.ro "Ministerul Finantelor lanseaza incepand de luni, 6 decembrie 2021, trei noi emisiuni de titluri de…

- Iata ca nici macar pandemia nu mai poate impiedica organizarea Adunarii Generale a INTERPOL. Acolo unde, pe 25 noiembrie, la Istanbul ar urma sa se aleaga un nou președinte. Dar și sa se deschida o veritabila ”Cutie a Pandorei” la nivel internațional, daca unul dintre cei doi candidați ramași in cursa…

- Valoarea totala estimata a contractului este de 864.300 lei Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 29.11.2021 Ofertele se depun numai in SEAPPrimaria Constanta cumpara material dendro floricol pentru completarea fondului vegetal din intravilan.Valoarea totala estimata…

- Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat ca lemnele de foc pentru populație vor fi mai ieftine in aceasta iarna. Gheorghe Șoldan a spus ca acest lucru se va intampla dupa ce proiectul de lege pe care l-a inițiat pentru reducerea TVA-ului de la 19% la 5% pentru lemnele de foc a ...

- Producatorul de materiale de constructii Soceram Campina a achiziționat Rafinaria Steaua Romana de la TDR București, in urma unei tranzacții de circa 5 milioane de euro ce s-a perfectat in ultima parte a lunii octombrie. Este vorba de un teren de 17 hectare situat in centrul orașului Campina și cu…

- Incepand cu luna octombrie utilizatorii locali pot cumpara produse ASUS direct din eShop-ul oficial integrat in site-ul global al companiei - www.asus.com/ro și rog.asus.com/ro, o platforma unica care ofera intr-un singur loc informații complete și actualizate despre produsele și tehnologiile ASUS,…